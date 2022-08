El astro novato de Seattle Julio Rodríguez fue colocado el domingo en la lista de lesionados por un moretón en la muñeca izquierda tras ser impactado un pelotazo la noche anterior. (Seguir leyendo…)

Chequea el video del golpe:

#Mariners rookie sensation Julio Rodriguez just took a 97 MPH sinker to the wrist… pic.twitter.com/2v17ELMsos

— Jay Tust (@KTVBSportsGuy) July 31, 2022