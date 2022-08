Imágenes | La segunda boda de JLo y Ben Affleck

La pareja de celebridades Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron el sábado, por segunda vez en poco más de un mes, en una lujosa ceremonia en la propiedad de la estrella de “Good Will Hunting”. Los tortolitos, que ya se casaron en Las Vegas a mediados de julio, lo hicieron nuevamente delante de amigos y familiares en el complejo frente al mar de 35 hectáreas de Affleck en el estado de Georgia. (Seguir leyendo…)

*Chequea las imágenes:

