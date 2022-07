De Guerrero a Guerrero (video)

En la previa del partido de este sábado entre Azulejos de Toronto y Rays de Tampa Bay se vivió un momento muy especial. Vladimir Guerrero padre hizo el lanzamiento ceremonial del compromiso y la pelota fue atrapada por Vladimir Guerrero Jr. lo cual desató todos los aplausos en el Rogers Centre de Toronto. (Seguir leyendo…)

*Ver video relacionado:

Vlad Sr. throwing out the first pitch to Vlad Jr. on their bobblehead day is everything. ❤️️

(MLB x @SIRIUSXM) pic.twitter.com/frzytO79f7

— MLB (@MLB) July 2, 2022