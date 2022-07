Juan Soto gana el Home Run Derby 2022

Contra todo pronóstico y en un espectacular duelo de sangre joven, el Home Run Derby 2022 de MLB se definió en una final dominicana, donde el jardinero de los Washington Nationals, Juan Soto, derrotó a Julio Rodríguez, novato de los Seattle Mariners, en su primera participación en el evento.( Seguir leyendo…)

