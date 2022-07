Los Padres de San Diego llamaron a un nuevo dominicano a las Mayores y de inmediato hizo su debut ante los Rockies de Colorado en el segundo encuentro de la serie. (Seguir leyendo…)

Chequea el video del hit:

Count it! First AB, first @MLB hit for Esteury Ruiz! 👏 #TimeToShine pic.twitter.com/VDlTLTUeCK

— San Diego Padres (@Padres) July 13, 2022