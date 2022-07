Creando leyes para no cumplirlas (Antinoti)

Antinoti Channel: Nosotros tenemos tiempo observando la cantidad de proyectos que se están “cocinando” en el Congreso Nacional. Algunos en la Cámara de Diputados, otros ya en el Senado. No es que esté mal que “trabajen” en lo que les corresponde, lo que vemos mal o más bien malísimo, es la cantidad de anteproyectos y proyectos de pupu en los que pierden el tiempo los legisladores y el Estado, cuando es este que los introduce. ¿Y saben por qué? porque sencillamente son ridículos, estúpidos, que solo son introducidos para beneficiar a un grupito, no a la gran mayoría, sabiéndose que aquí hay demasiadas cosas en las cuales invertir tiempo y dinero.

Son tan innecesarios que a veces hasta los echan ‘pa’trás’. Digo, ya estamos acostumbrados a que reculen. Porque aquí no se estudian los pros y los contras antes de someter la caterva de proyectos que se presentan en el hemiciclo. Es como si llevaran toda esa basura para decir que están trabajando, que nada más no es levantando la mano que están. Pues no, eso que están haciendo con proyectos sin ton ni son, es tan soso, riesgoso e inutil como levantar la mano. ¿Por qué? Sencillo, no están haciendo nada para favorecer al pueblo con estos proyectos sin ningún fundamento y lo que están es creando leyes para no cumplirlas.