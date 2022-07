Carlos Santana sufre yeyo en pleno concierto

El legendario músico Carlos Santana sufrió este martes una emergencia médica durante una presentación en Michigan.

Santana fue “superado por el agotamiento por el calor y la deshidratación”, según un comunicado de su equipo directivo publicado en su página oficial de Facebook. Estaba actuando en el Pine Knob Music Theatre, un anfiteatro al aire libre en Clarkston. (Seguir leyendo…)

Momentos de angustia se vivieron en el concierto.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022