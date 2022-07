‘Agárrame ahí’: se rompe cadena a Pujols y pega sencillo productor

En la cuarta entrada, la cadena de Albert Pujols se rompió y se la pasó al árbitro. En el siguiente lanzamiento, Pujols conectó un sencillo productor para empatar 3-3.

Albert Pujols' chain broke during his at-bat and he gave it to the umpire.

He hit an RBI single on the next pitch 😅

(via @Cardinals) pic.twitter.com/gUHJd2Fg8j

— SportsCenter (@SportsCenter) July 27, 2022