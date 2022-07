El alcalde Eric Adams se unió ayer martes a las fuertes críticas contra el fiscal de Manhattan quien anunció que no acusará a la novia no identificada del ex convicto Austin Simon abatido por el bodeguero dominicano José Alba, y que apuñaló al trabajador mientras se defendía del ataque de su pareja a quien tuvo que asesinar para proteger su vida. (Seguir leyendo…)

Relacionado: Fiscal promete a bodegueros desestimar cargos contra José Alba