El PLD le saca el cuerpo a Jean Alain

El Partido de la Liberación Dominicana marcó distancia este martes del caso por el que se acusa de corrupción a Jean Alain Rodríguez, quien fungía como procurador de la República en el último cuatrienio del mandato de esa organización partidaria.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que las imputaciones que hace el Ministerio Público contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras personas en el caso Medusa no deben «distraer» los trabajos de esa organización política.

"Lo que está a la vista no necesita espejuelos, y el PLD ha sido clarísimo y creo que los compañeros; creo no, estoy convencido que los compañeros están convencidos de que no tenemos que distraernos. La justicia dependiente o independiente que haga su trabajo, que haga lo que tiene que hacer", dijo este martes el secretario general del PLD, Charlie Mariotti al concluir una reunión de su Comité Político.