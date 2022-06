Elon Musk ha dejado de tuitear

La actividad de Twitter de Elon Musk ha sido inusualmente silenciosa últimamente.

El jefe de Tesla y SpaceX es conocido tanto por su amor por el sitio de redes sociales como por ser la persona más rica del mundo.

Y mientras continúa la saga sobre si realmente comprará o no Twitter, su propia cuenta de Twitter se ha oscurecido durante la última semana.

El último tuit de Musk se produjo el 21 de junio, en respuesta a un tuit sobre una disputa entre SpaceX y la Comisión Federal de EE. UU.

Un día después, le gustó algunas publicaciones, pero no ha publicado nada más.

SpaceX urged the FCC to investigate whether Dish and Michael Dell-affiliate RS Access filed "intentionally misleading reports" in the battle over 12GHz broadband, a fight SpaceX representatives describe as an unlikely but existential threat to Starlink: https://t.co/s7rhXQoy4p

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) June 21, 2022