¡BTS se separa!

Las superestrellas del K-Pop rompen a llorar cuando revelan que van a hacer una «pausa temporal» para seguir carreras en solitario, pero prometen «volver algún día».

La banda de chicos de K-Pop BTS van por caminos separados por ahora.

La popular banda de Corea del Sur compartió que están en una «pausa temporal» para seguir sus carreras en solitario, pero prometieron «volver algún día».

Anunciaron la noticia durante su cena anual FESTA que celebra a la banda cuando el miembro de la banda RM dijo que era hora de que trabajaran por su cuenta.

Los miembros son Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Siempre pensé que BTS era diferente a otros grupos, pero el problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y seguir haciendo algo’, dijo RM.

Y Jimin dijo: «No podemos evitar pensar en nuestros fanáticos sin importar qué, queremos ser el tipo de artistas que nuestros fanáticos recuerdan».

Creo que ahora estamos empezando a pensar en qué tipo de artistas queremos que nuestros fans recuerden.

«Creo que es por eso que estamos pasando por una mala racha en este momento, estamos tratando de encontrar nuestra identidad y ese es un proceso largo y agotador».

Es su primer descanso prolongado en su carrera de nueve años.

BTS es una banda de chicos de Corea del Sur que se formó en 2010 y debutó en 2013.

También son conocidos como los Bangtan Boys.

No es la primera vez que se toman un descanso. En diciembre de 2021, dijeron que necesitaban un tiempo de inactividad para recargar. Y también se tomaron un mini descanso en 2019.

En 2021, la empresa de gestión del grupo, Big Hit Music, dijo en un comunicado: «Nos gustaría informarles que BTS planea tomar un segundo período oficial prolongado de descanso desde el primero en 2019. BTS se mantuvo activo para interactuar con los fanáticos. en 2020 y 2021 en medio de la situación de Covid-19, y lograron resultados deslumbrantes para consolidarse como los mejores artistas mundiales.

En 2019 también se anunció que la banda necesitaba algo de tiempo.

«Este período de descanso será una oportunidad para que los miembros de BTS, que se han esforzado sin descanso hacia su objetivo desde su debut, se recarguen y se preparen para presentarse nuevamente como músicos y creadores», se compartió en ese momento.

«Esto también les brindará la oportunidad de disfrutar de la vida ordinaria de los jóvenes de 20 años, aunque sea brevemente».

A principios de este mes, lanzaron el video musical de Yet To Come (The Most Beautiful Moment) de su álbum recopilatorio Proof.