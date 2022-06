Así le ‘sacaron los gases’ a Rudy Giuliani

El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, fue agredido físicamente este domingo mientras se encontraba en un supermercado de Staten Island, Nueva York.

Rudy Giuliani said he got attacked in a grocery store, but didn’t realize there was a video.

What a desperate pathetic lying criminal that filthy drunken goon is.

pic.twitter.com/IDo9uLBjRX

— The USA Singers (@TheUSASingers) June 27, 2022