Los Astros de Houston le dieron este sábado a los poderosos Yankees una de las mayores humillaciones de los últimos años, propinándoles un no hit no run en el Yankee Stadium y ante una afición que no dejó de abuchearlos desde el inicio de la serie tras el escándalo del robo de señas sucedido en 2017, cuando los siderales fueron campeones mundiales. (Seguir leyendo…)

*Ver videos relacionados: