Mira el nuevo teaser de Ms. Marvel

El nuevo teaser de Ms. Marvel nos muestra por primera vez el alcance de sus poderes.

En los cómics, Kamala es una Inhumana, una de los muchos que descubrieron sus poderes después de que el rey Inhumano Rayo Negro detonara una bomba Terrigen en los cómics de “Infinity”. Aquello fue el intento de Marvel de convertir a los Inhumanos en básicamente los X-Men, y aquel intento terminó… no muy bien. Ms Marvel trabajó con los Inhumanos, pero no se convirtió en un miembro de esa rama del universo Marvel como lo fue Lobezno para los X-Men. De ahí que sus poderes estén sufriendo algunos cambios para la serie: Kamala ahora no parece tener ningún ADN inhumano latente, sino que encontró un par de brazaletes cósmicos que parecen conferirle sus poderes. De dónde vienen o qué son es todavía un misterio, pero le permiten crear cosas con energía y golpear a los villanos. (Seguir leyendo…)