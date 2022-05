Hija de ‘The Rock’ debutará en la WWE

La hija de ‘The Rock’ ha revelado su nombre de luchadora mientras apuesta por convertirse en la primera superestrella de cuarta generación de la WWE.

Simone Johnson fue adquirida por la principal promoción de lucha libre en febrero de 2020 y rápidamente comenzó a entrenar en el WWE Performance Center en Florida.

Pero dos años después de unirse a los libros de la WWE, Johnson ahora se llamará Ava Raine.

Johnson, de 20 años, reveló su nuevo nombre a través de su historia de Instagram, compartiendo una imagen de fondo negro con las palabras Ava Raine escritas en rojo.

En reacción a las críticas por haber abandonado su apellido, tuiteó: “Probablemente suene como un disco rayado y, con suerte, esto es lo último que mencionaré.

«Pero no entiendo por qué las personas que son retratadas como individuos separados de su apellido es un tema tan candente.

«Un nombre no desacredita ningún logro anterior de ninguna familia.

«[Yo] podría construir toda mi carrera alrededor de mi padre y la gente todavía me criticaría de todos modos».

Si Johnson hace su reverencia a la WWE, se convertirá en la primera luchadora de cuarta generación en la ilustre historia de la promoción.

Seguiría los pasos de su bisabuelo, el «Gran Jefe», Peter Maiva, su abuelo Rocky Johnson y su padre.

Dejando de lado la ilustre historia familiar, el mayor temor de Johnson es no estar a la altura de sus propias expectativas.

Durante una aparición en el podcast de Swerve City , dijo: «Nunca cumplo con las expectativas que tengo sobre mí misma, creo que probablemente sería la más grande.

«Y simplemente, no estar a la altura del legado.

«Pero luego, cuando pienso en eso, también siento que, en cierto modo, me estoy comparando.

«Así que siento que probablemente nunca caeré en esa trampa de compararme».

«Cuando me miro a mí mismo, obviamente me veo como el hijo de mis padres, pero también me veo como yo».

El orgulloso padre Dwayne habló con entusiasmo acerca de que su hija sigue una carrera en la lucha libre durante una aparición en The Tonight Show.

El hombre de 50 años le dijo al presentador Jimmy Fallon: «Ella firmó su contrato con la WWE y sabes que me sorprende.

“En primer lugar, qué honor que mi hija quiera seguir mis pasos.

«Pero lo que es más importante, seguir mis pasos suena a cliché, pero en realidad quiere crear y abrir su propio camino, lo cual es muy importante».

––

*Contenido traducido de The Sun