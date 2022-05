‘Lotería y policía no pegan una’ (video)

Altagracia Salazar

La palabra o grupo de palabras más buscados en internet en la Republica Dominicana son: Lotería o premios de la lotería.

Periodísticamente, lo que mas interesa a la gente es importante y por eso lo que pasa en la lotería amerita seguimiento público. No tengo que decir que la policía, que igual que la lotería tiene presencia nacional, tiene, por tanto, el mismo tratamiento.

Siempre les digo que las noticias son las negativas y que las buenas son notas de Relaciones Públicas y lotería y policía siempre son noticias porque siempre dan de qué hablar.

Ayer se hizo viral un video de la empresa Sorteos RD sobre un supuesto fraude en un sorteo de la Lotería. Posteriormente, la lotería hizo un desmentido y la empresa Sorteos Rd atribuyó la situación al delay o retraso propio de las retransmisiones en la TV. Pero ya la alharaca estaba armada y va ser muy difícil explicarle a la gente más pobre que es la que mas juega el efecto físico de la velocidad del sonido y la velocidad de la luz.

Si ustedes reflexionan un poco notarán el entramado de negocios alrededor de la Lotería que no es solo las empresas autorizadas a operar como loterías privadas sino las sucedáneas como sorteos rd que hace dinero a partir de la necesidad del jugador de conocer los resultados. Yo no acabo de entender porqué desde el Estado se debe participar en negocios que solo benefician a sus operadores y porqué dentro de las entidades que se debe eliminar no está la lotería. Si Hay 14 loterías privadas cada una debe armar sus sorteos y pagar sus operaciones.

La lotería es eliminable pero la policía no y tienen mucho en común, no solo el hecho del apellido Nacional.

No pegan una.

Otro ciudadano muerto después de llegar por sus pies a un destacamento de la policía habla de una institución que como la cosa aquella no coje cabeza.

Ya el jefe o director anunció la suspensión de la dotación del destacamento de Naco como hace dos semanas hizo con el destacamento de San José de Ocoa. Pero nunca hay responsables. Los policías torturadores se rotan de pueblo en pueblo buscando una víctima que normalmente es un ciudadano pobre.

La policía dominicana no es reformable. Está contaminada, vaheada, podrida de origen y se necesitará de una movilización general de la nación para rescatarle. Yo no sé si lo veré pero hay que poner una bomba en eso que se llama palacio de la policía y empezar de cero.