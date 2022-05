‘Leonel Fernández ¿mentiroso o mitómano?’

Altagracia Salazar

“El exprocurador general de la República, Radhamés Jiménez, fue quien ordenó a la jueza Awilda Reyes Beltré dejar en libertad al regidor Erikson de los Santos y devolver 20 millones de dólares a la compañía constructora de la torre Atiemar.

Según reveló Francisco Alvares de Participación Ciudadana, la suspendida magistrada de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, se comunicaba con Jiménez a través del exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera y que un día cuando ella salía de impartir docencia de la universidad Apec, ambos funcionario le estaban esperando allí. Francisco Álvarez dijo al Ministerio Público que de acuerdo a lo que le expresó Reyes Beltré, ella recibía presiones por parte de Valera para liberar al regidor por Pedro Brand, Erinson de los santos Solís y que una noche el exjuez fue a su casa cuestionando por qué ella estaba dilatando el proceso.”

El texto que acabo de leer no es mío, es el relato de Hogla Enecia a propósito del caso de la ex jueza Awilda Reyes y lo traigo a colación porque hay que tener dos cocos entre las piernas para después de que los medios refieran un caso como ese insistir en que el el país le debe la independencia del ministerio público, como dijera ayer el ex presidente Leonel Fernández.

Si ustedes quieren podemos recordar el otro procurador posterior a la constitución del 2010, tan independiente como el primero: el señor Francisco Domínguez Brito, el mismo que se negó a apelar el caso del senador Félix Bautista por uno de los escándalos de corrupción mas importante de nuestra historia reciente. La única pena que ha recibido Bautista vino de Estados Unidos que lo listó en la élite de corruptos mundiales designados en la ley Magnistky. Gracias a Domíguez Brito Felix Bautista no podrá ser juzgado por el citado caso.

Pero como Leonel tiene mala memoria y está reclamando su mérito desde el 96 podemos recordar que el procurador general de la República fue su primer decreto cuando llego por primera vez al poder, le podemos recordar que le encargó especialmente perseguir la corrupción y que Abel Rodriguez del Orbe no solo no sometió a nadie sino que se convirtió en la negación del combate a la corrupción bajo el argumento de que debía pensarse en 20 años de robos al estado y que era necesario documentar fehacientemente las denuncias. Después de eso Rodríguez del Orbe dijo que había que enfrentar la corrupción a partir de su mandato y cuando encontró el caso de Bahía de las Águilas dijo que quien devolviera los títulos que formalizaban el robo de tierras del estado no seria sometido porque ya no había delito.

Estos son solo ejemplos. Les puedo mostrar las fotos de ayer donde hay dos ministerios públicos independientes levantando la mano junto al líder maestro y guía o buscar el registro de la Fupu como empresa en el que se evidencia que Radhamés Jiménez es codueño de ese negocio junto a Fernández. Qué cocos tiene Leonel.