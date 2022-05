El jardinero de los Nacionales de Washington, Juan Soto, está atravesando un momento bastante particular en su corta y exitosa carrera como grandesligas. Sus números no han sido tan impresionantes como en el pasado, pero aun así no pueden considerarse malos, ya que la mayoría de ellos están por encima del promedio actual de la MLB en esta temporada 2022. (Seguir leyendo…)