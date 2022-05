Stephen Curry tiene varias marcas importantes para lanzadores de tiros de tres puntos en la NBA. Este lunes, durante el cuarto juego de la serie entre Warriors y Grizzlies, se convirtió en el primero de la historia con 500 triples en la postemporada, reportó ESPN Stats & Info. (Seguir leyendo…)

Steph Curry becomes the first player in NBA History with 500 career three-pointers made in the Playoffs! #NBA75 pic.twitter.com/P2HpyVdhbI

— NBA (@NBA) May 10, 2022