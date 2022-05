CEO de Twitter bota a dos ejecutivos

The New York Times

El presidente ejecutivo de Twitter despidió a dos altos ejecutivos, congeló la mayoría de las nuevas contrataciones y dijo que estaba recortando gastos el jueves, mientras la compañía de redes sociales intenta cambiar su trayectoria comercial mientras lidia con la adquisición de Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

En un memorando compartido con los empleados y obtenido por The New York Times, Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter, dijo que la compañía estaba pausando la mayoría de las contrataciones y recortando los gastos discrecionales, aunque no estaba planeando despidos. Los movimientos se debieron en parte a que Twitter no alcanzó los objetivos de crecimiento de la audiencia y los ingresos, escribió Agrawal.

Kayvon Beykpour, gerente general de Twitter, y Bruce Falck, gerente general de ingresos, se van, dice el memorando. El Sr. Beykpour está siendo reemplazado por Jay Sullivan, el gerente general interino de productos de consumo, dice el memorando.

“Es fundamental tener los líderes adecuados en el momento adecuado”, dijo Agrawal en el memorando. Agregó que Twitter había decidido al comienzo de la pandemia en 2020 invertir agresivamente en el crecimiento, pero “como empresa no alcanzamos hitos intermedios que permitan confiar en estos objetivos”.

Beykpour y Falck dijeron en Twitter que Agrawal los había despedido. Más tarde, Falck pareció borrar su tuit.

Brian Poliakoff, un portavoz de Twitter, confirmó el memorando y los cambios de Agrawal. Él rechazó a hacer más comentarios.

As for what’s next for me: well, I’m still on paternity leave! Looking forward to my first break since co-founding @periscopeco with @joebernstein, and sinking my teeth into something new eventually

— Kayvon Beykpour (@kayvz) May 12, 2022