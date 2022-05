La luchadora amateur de MMA Brenda Oliva quedó inconsciente en la lona después de ser noqueada por una patada a solo tres segundos de comenzar la pelea. Oliva estaba compitiendo en su Argentina natal contra su rival Julieta Martínez. (Seguir leyendo…)

They didn't announce names, but holy hell this amateur head kick KO a few mins ago at Samurai Fight House (Argentina) pic.twitter.com/DJMrSU7Z4h

