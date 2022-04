Video | Granizos en el Pico Duarte

Aquamanrd: Cayó hielo en El Pico Duarte. La montaña más alta de nuestro país nos recibió con una granizada. Tenía un deseo inmenso de volar el drone para capturar las imágenes más hermosas de nuestro punto más cercano al cielo, lamentablemente no se pudo por el clima, pero en vez de enojarme por no lograrlo, le di gracias al Creador por esta bienvenida tan diferente, no me arrepiento de nada, tenía la oportunidad de volver al día siguiente, pero decidí quedarme con esa experiencia, luego regresaré.

Amé la ruta Mata Grande- Pico Duarte-Manabao. ¡Cuántas bellezas tenemos en nuestras montañas! Duramos 6 días respirando aire fresco. Me encontré con personas muy agradables, gracias a todos los que compartieron conmigo, me encantó conocer a muchos de mis seguidores.

Estaré compartiendo lo bueno y lo malo de este viaje, consejos, fotos/videos increíbles y más…mira las historias. Terminé con una rodilla averiada, pero ya me siento super bien, amanecí con deseos subir otras montañas.