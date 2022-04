¿Cuándo quedará obsoleto mi iPhone?

Casi todo el mundo tiene un iPhone después de que Apple cambiara el juego de los teléfonos móviles en 2007. En ese año introdujo su primer teléfono y rápidamente se convirtió en un dispositivo revolucionario.

Desde entonces han seguido varias encarnaciones: con el iPhone 13, el último modelo actual. Pero si eres usuario de iPhone y has tenido el tuyo durante mucho tiempo, Apple ha advertido que pronto podría quedar obsoleto.

Apple suele presentar nuevos iPhones en la misma época cada año, y esperamos que el iPhone 14 llegue en septiembre de 2022, pero a medida que lleguen los nuevos dispositivos, es probable que algunos dispositivos mucho más antiguos comiencen a ponerse muy lentos. Un iPhone se considera obsoleto cuando Apple deja de venderlo y ya no ofrece ninguna reparación de servicio de hardware.

Si te aferras a tu iPhone antiguo, hemos creado una lista de todos los iPhones que están obsoletos para avisarte antes de que te veas obligado a renunciar a él.

¿Qué iPhones están obsoletos?

Si posees o sigues usando uno de estos modelos del iPhone, está oficialmente obsoleto.

– iPhone

– iPhone 3G (China continental) 8 GB

– iPhone 3G de 8 GB, 16 GB

– iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB

– iPhone 3GS (8 GB)

– iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

– iPhone 4 CDMA

– iPhone 4 CDMA (8 GB)

– iPhone 4 16 GB, 32 GB

– iPhone 4 GSM (8 GB), negro

– iPhone 4S (8 GB)

Apple define los iPhone que dejó de distribuir a la venta hace más de cinco años y menos de siete años como «vintage».

Los que figuran en la lista «vintage» incluyen:

– iPhone 4 (8 GB)

– iPhone 4S

– iPhone 5

– iPhone 5C

– iPhone 6 Plus

Si has encontrado tu iPhone actual en la lista y has logrado continuarlo tanto tiempo, puede que valga la pena conseguir uno nuevo, pero es posible que los que estén en la lista vintage todavía quieran un poco más de tiempo con el suyo. Sin embargo, deben ser conscientes de que algunos iPhones «vintage» de la lista podrían estar en riesgo por parte de los piratas informáticos, ya que ya no reciben actualizaciones de seguridad de Apple.

*Contenido traducido de Walesonline.co.uk