Detienen niño por robar unas papas fritas en NY

Policías de la ciudad de Syracuse enfrentan severas críticas por la forma en que detuvieron a un niño de 10 años que supuestamente había robado unas papas fritas de una tienda. El video publicado en Twitter suma más de millón y medio de reproducciones y ha causado polémica, sobre todo porque el menor parece realmente asustado al ser detenido por agentes, como si fuera un adulto. (Seguir leyendo…)

Instead of giving Foundational Black Americans tangibles that are owed to us, our elected officials (especially democrats) choose to fund race soldiers in these police departments, like these Syracuse PD officers who violently arrested a 10 yr old Black child for stealing chips pic.twitter.com/M71OJFapJ2

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) April 19, 2022