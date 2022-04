(clic en foto pa’ ver el video)

Por si te lo perdiste:Un delfín llamado Sundance, de repente, atacó a su entrenador:

Dolphin goes rogue at Miami Seaquarium's "Flipper Show," attacks trainer, sending her to the hospital with non-life-threatening injuries #BecauseMiami (🎥: @scphoto_ky) https://t.co/36CyuxFnS9 pic.twitter.com/pDJyuKkuJ4

— Because Miami (@BecauseMiami) April 12, 2022