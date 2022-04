Altagracia Salazar: Mafia en los consulados ¿Solo en Haití?

Altagracia Salazar: Recuerdo una entrevista de perfil autobiográfico en que la dirigente reformista pronunció unas palabras que le salieron del alma. “yo no sabía lo bueno que era ser cónsul” dijo Lila al contar su experiencia cuando fue designada en Corea.

Ser cónsul sigue siendo bueno hoy y los consulados una mina de dinero. Un reporte del Listín Diario indica que los cónsules dominicanos en Haití manejaron 67 millones de dólares solo por el concepto de emisión de visas durante el período de 2015 a 2020.

Esto fue posible por una resolución del ministerio de relaciones exteriores que establece que los consulados dominicanos, sin excepción, deberán fijar los precios de cada visa en US$40 para las de turismo, negocio simple y dependencia múltiple; en US$50 para las de residencia y negocio múltiple, y en US$60 para las de negocio con fines laborales. Es una resolución del año 2007 pero que todavía se encuentra en vigencia.

La discrecionalidad permitida a los cónsules provoca situaciones como las descritas por el Listín en Haití que sin ser del todo ilegales porque se amparan en una resolución mas o menos abierta han generado una riqueza que lejos de llegar al estado han quedado en manos de terceros favorecidos con la bendición de una designación.

Lo descrito por el matutino en Haiti es un primor. No hay visas dominicanas por debajo de cien pesos y los cónsules establecen sus tarifas a conveniencia. A la fecha, a un haitiano que acude al consulado dominicano en Anse-A-Pitre le pueden cobrar hasta US$200 por el permiso de entrada a República Dominicana, mientras que en el consulado ubicado en Belladere puede pagar entre US$230 y US$250 por el mismo servicio. Por otro lado, en el consulado dominicano en Cabo Haitiano una visa general le puede costar US$200, mientras que el precio de una “VIP” ronda por los US$230. Por el consulado dominicano en Juana Méndez viajar como turista le cuesta a un haitiano desde US$150, y para trabajar en suelo dominicano debe pagar al menos US$200.

Los consulados en Haití parecen ser una mina de oro. De 654,020 visas otorgadas por consulados dominicanos entre 2015 y 2020, unas 557,924 fueron emitidas a haitianos que deseaban cruzar la frontera hacia República Dominicana. Este número equivale al 88.3% de todas las visas emitidas por República Dominicana en esos cinco años.

Semejante ingreso no se ha traducido en calidad de los servicios que ofrecen esos consulados ni en mejoría de los espacios donde operan. Una no puede dejar de recordar las palabras de Lila cuando dijo “yo no sabía lo bueno que era ser cónsul”