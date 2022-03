Así luce Joaquin Phoenix en el papel de Napoleón

Joaquin Phoenix, quien en 2019 interpretó al Joker, es uno de los actores más cotizados en la industria del cine. Por lo mismo, los espectadores siempre están pendientes de las novedades en la carrera de este artista.



Así, el actor vuelve a hacer noticia a raíz de su trabajo en la película Napoleon, que el director Ridley Scott acaba de comenzar a filmar en Reino Unido. Ahora, por medio de una publicación en redes sociales, se filtraron las primeras imágenes de la producción que nos permite ver cómo luce Phoenix en su papel como el recordado militar francés. (Seguir leyendo…)

First images of Joaquin Phoenix as Emperor Napoleon Bonaparte on the set of Ridley Scott’s new movie, “Napoleon”.

Source: @DailyMail pic.twitter.com/AWGTfZmgNd

— Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 10, 2022