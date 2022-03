Trasladan a Jussie Smollett a sala de psiquiatría

Los funcionarios de la cárcel trasladaron a la ex estrella del «Imperio», Jussie Smollett, a una sala psiquiátrica después de considerarlo un riesgo de autolesión, según un hermano indignado del actor.

Dos días después de que Jussie fuera condenado a cinco meses en la cárcel del condado de Cook en Chicago por mentir a la policía sobre un ataque homofóbico y racista inventado, el hermano del actor, Jocqui Smollett, criticó su colocación en una sala de psiquiatría como «una completa falta de justicia».

«Lo que es muy preocupante es que había una nota adjunta a su papeleo hoy y recortada en la parte delantera de su celda de la cárcel diciendo que está en riesgo de autolesionarse», dijo Jocqui el sábado en un vídeo de Instagram.

«Solo quiero dejar claro a la gente que de ninguna manera está en riesgo de autolesionarse», continuó. «Quiere hacerle saber a la gente… que es muy estable, que es muy fuerte, que está muy sano y listo para asumir el desafío que en última instancia se le ha presentado».

La sentencia de Jussie tuvo lugar el jueves, más de tres años después de que el actor dijera a la policía que fue atacado por dos hombres que le arrojaron insultos racistas y homofóbicos, le pusieron una cuerda alrededor del cuello y le vertieron un químico en enero de 2019.

Una investigación llevó a que Jussie fuera acusado de organizar el incidente pagando a dos hermanos para que lo atacaran. En diciembre, Jussie fue declarado culpable de cinco cargos de conducta desordenada por mentir a la policía.

Jussie, de 39 años, ha mantenido su inocencia. Después de recibir su sentencia el jueves pasado, el actor declaró que «no es suicida».

«Si me pasa algo cuando entro allí, no me lo hice a mí mismo», dijo en el Tribunal Penal de Leighton.

En el vídeo de Instagram, Jocqui también hizo hincapié en la inocencia de su hermano y condenó su traslado a la sala de psiquiatría.

Esto no es correcto, dijo Joqui. “Esto es una completa falta de justicia. Es enfadado. Es un ultraje».

Los funcionarios de la cárcel del condado de Cook no han comentado públicamente la afirmación de Joqui.

––

*Contenido traducido de Nydailynews.com