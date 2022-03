Hanser Alberto acuerda con los Dodgers

El utility dominicano Hanser Alberto firmó un acuerdo de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Angeles para la temporada de 2022, con una opción del club para el 2023. Alberto era uno de los jugadores más polivalentes de la agencia libre, en donde se presentó con números interesantes tras su campaña de 2021 con los Reales de Kansas City. (Seguir leyendo…)

Hanser Alberto firma contrato de Grandes Ligas con los Dodgers para el 2022 con una opción del club para el 2023

Hanser Alberto signs a major league contract with the Dodgers for 2022 with a club option for 2023 pic.twitter.com/x49laVjukT

— Junior Matrillé (@JuniorMatrille) March 13, 2022