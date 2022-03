Jada Pinkett Smith: ‘Me importa una mierda lo que la gente piense de esta cabeza calva’

TMZ

El esposo de Jada Pinkett Smith pudo haber tratado de vengar el golpe de Chris Rock sobre su cabello, pero la propia Jada dijo que no le importaba lo que la gente pensara al respecto… solo unos días antes de los Oscar.

La presentadora de «Red Table Talk» publicó un video de TikTok solo 4 días antes de la ceremonia del domingo por la noche, y todo se trataba sobre el cabello… «Ser una mujer negra y lidiar con el cabello en Hollywood, en la era en la que llegué, tener el aspecto del cabello lo más europeo posible siempre fue la cuestión, y eso fue realmente un desafío porque me gustaba tener el cabello suelto y rizado».

Jada Pinkett Smith, less than a week before the Oscars:

“I don’t give two craps what people feel about this bald head of mine, because guess what – I love it!”

Umm…I think she gave about 50 craps during the Oscars. pic.twitter.com/g6KsoQOYof

— cαηα∂α нαтεs тя☭мρ (@Trump_Detester) March 29, 2022