Se agrava robo de retrovisores

Santo Domingo.- El robo de retrovisores, según las estadísticas de la Policía, se agrava con los años y además de causar daños económicos, produce en sus víctimas un sentimiento de impotencia.

Entre 2020 y 2021, las denuncias de este tipo de delito a nivel nacional aumentaron en más de un 60 por ciento, indicando que con el tiempo, se ha transformado en una epidemia que afecta a todos los ciudadanos, no importa a donde residan.

En el comunicado del desmantelamiento de la supuesta banda dedicada a este tipo de robos, la Policía dijo que se estarían entregando en la Fiscalía Barrial de Villa Consuelo los espejos y demás accesorios decomisados en los operativos realizados en el Distrito Nacional, sin embargo, cuando visitamos dicho lugar, nos indicaron que todavía se encontraban en el proceso de identificación de los dueños de las partes automotrices recuperadas.

Por otro lado, desde la Procuraduría General nos dijeron que no tienen registros de casos abiertos en la justicia en la actualidad.

