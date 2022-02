‘Margarita quiere su muro’

Altagracia Salazar

El inicio o reinicio de la construcción de un muro en la frontera dominico-haitiana es la noticia obligada hoy día en todos los diarios y es el tema de discusión en las redes sociales.

Lo es para casi todos porque la ahora candidata Margarita Cedeño quiere otro muro.

El video es de libro y se lo voy a mandar a los analistas que previeron el peso de la larga campaña en la candidata que se acostumbró a la prensa laudatoria y a improvisar sobre temas rosa.

Como yo conozco este público le voy a poner de tarea que cuentes los “e” de la doña cuando intenta dar una respuesta a un tema de interés colectivo y al propio tiempo sacar provecho político del momento.

Pareciera que no tomó un curso de conceptualización en su matrimonio de 16 años aunque es tiempo suficiente no para un curso sino para graduarse de bachiller.

Organizar las ideas para organizar las palabras como hace décadas acuñó el inefable Yaqui Núñez del Risco es un requisito de cualquiera que usa un micrófono. Equivocarse es de humanos pero la percepción de que no se manejan las palabras, conceptos, términos o categóarias para una expresión se hacen evidentes cuando la persona recurre a las famosas muletillas. En este caso es “e”

Cuenten los e diría algún animador de mala fe.

Como este no es el caso el macujeo de doña Margot para demandar el muro al que ella pretende sacar capital político evidencia sus debilidades de expresión y muestra a una política beneficiaria de 16 años de apología que ya terminaron.

Como aquí hay muchos puristas de la lengua le pedí a la rae que nos ayudara buscando sinónimos para el momento de doña Margot y he aquí los que encontré: fisiquear; fullerear; gaguear; gangosear; cancanear; motear; ranear. Andar; renquear; cojear… Chuequear ; lerdear.

Quienes como yo no creen en ningún tipo de muro, nos reímos de uno y de otro. El caso hay hecho evidente que la candidata necesita fortalecer su capacidad de respuesta porque las preguntas ya no son arregladas ni para hablar de cosas bonitas. A Danilo que tome nota.