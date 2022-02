Familia de británica espera respuestas en juicio por asesinato en República Dominicana

The Guardian

La familia de una autora británica que fue encontrada muerta cerca de su casa en República Dominicana espera que un juicio largamente esperado finalmente les brinde respuestas.

El cuerpo de Lindsay de Feliz, de 64 años, fue encontrado en una fosa poco profunda en el noroeste del país hace más de dos años.

Su esposo durante 14 años, Danilo Feliz Torres, sus dos hijos y un cuarto hombre serán juzgados acusados ​​de su asesinato. Todos suplicaron no culpabilidad. Los procedimientos están programados para comenzar el 16 de febrero después de muchos retrasos.

Hablando públicamente por primera vez, la familia de De Feliz le dijo a The Guardian que sería un momento clave en su búsqueda de justicia. “Una vez que termine el juicio, podremos comenzar a llorar por Lindsay”, dijo su hermano Patrick Firth, de 60 años.

Su familia en el Reino Unido, su madre, Shirley Firth, que está a unos meses de cumplir noventa años, y sus tres hermanos, están desconsolados por su muerte. Su madre extraña sus conversaciones nocturnas por Skype “donde arreglamos el mundo”.

De Feliz tuvo una vida exitosa en el Reino Unido, trabajando como gerente de mercadeo para varias firmas en la Ciudad. Anhelaba algo diferente y en 2002 decidió dejar a su esposo, trabajo y vida en el Reino Unido para seguir su pasión por el buceo.



Después de pasar un tiempo en las Maldivas, se instaló en la República Dominicana, donde trabajó como instructora de buceo y se casó con un hombre local en 2005.

Su familia dijo que ella lo apoyó económicamente para ayudarlo a capacitarse como abogado y en una campaña fallida para ser elegido alcalde.

Después de recibir un disparo en la garganta durante un robo en 2006, de Feliz ya no pudo trabajar como instructora de buceo. Comenzó a escribir blogs sobre su vida en la República Dominicana y publicó dos memorias: What About Your Saucepans? y La vida después de mis cacerolas.

Los títulos eran referencias a un comentario de su madre que le había comprado un juego de cacerolas para Navidad que de Feliz no se llevó a República Dominicana. Su primer libro alcanzó el número uno en la lista de libros de viaje de Amazon Kindle.

Adoraba a su país adoptivo y al pueblo dominicano. Según su madre, de Feliz saldría del Reino Unido después de visitar su casa por Navidad con maletas repletas de medicamentos de venta libre como aspirina y paracetamol y tiritas que distribuía a las personas que vivían en la pobreza y no podían acceder a estos productos básicos.

Su familia dice que de Feliz era muy apreciada en su hogar adoptivo y que después de su muerte hubo 92 páginas de homenajes a ella en el sitio web de expatriados DR1.

“Ella era una persona increíble”, dijo Shirley Firth. “Ella podía entrar en una habitación y empezar a hablar con cualquiera. Hizo algunos cambios drásticos en su vida e incluso después de que le dispararon en 2006 y ya no pudo trabajar como instructora de buceo, se lo tomó todo con calma.

“Se ha creado una fundación en su memoria para ayudar a mujeres y niños desfavorecidos en la República Dominicana. Las regalías de sus libros todavía están llegando y nos gustaría dar ese dinero a una causa que le importa a Lindsay”.

Firth sonrió al recordar el amor de su hija por las chirivías, que trató de cultivar en la República Dominicana y fracasó. Ella dijo que a veces los amigos que visitaban el Reino Unido intentaban pasar chirivías de contrabando a través de la aduana para ella.

“Solo tenemos que seguir adelante. No podemos tener un cierre hasta que todo esto termine”, dijo. “Esperamos alguna resolución y que se haga justicia”.