LeBron se reencuentra con Jordan (video)

(clic en foto pa’ ver el video)

LeBron James y Michael Jordan se reencontraron en uno de los instantes más comentados de este All-Star y, tras el partido, la estrella de los Lakers explicó lo importante que fue para él ese momento.

«No quería perder la oportunidad de dar la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia», dijo LeBron en la rueda de prensa posterior al partido.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

Michael Jordan and LeBron James share a special moment at the #NBA75 Ceremony.

Greatness. pic.twitter.com/wrRYwtGYzy

— NBA (@NBA) February 21, 2022