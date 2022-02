El cóctel de dopaje de la patinadora Kamila Valieva

La patinadora artística rusa Kamila Valieva enumeró dos sustancias legales utilizadas para mejorar la función cardíaca en un formulario antidopaje que llenó antes de que estallara su caso de drogas en los Juegos Olímpicos, según documentos presentados en su caso.

La Agencia Mundial Antidopaje presentó un escrito en el caso Valieva afirmando que la existencia de L-carnitina e Hipoxeno, aunque ambas legales, socava el argumento de que una sustancia prohibida, la trimetazidina, podría haber entrado accidentalmente en el sistema del patinador.

Hypoxen, un medicamento diseñado para aumentar el flujo de oxígeno al corazón, fue una sustancia que la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos intentó recientemente, sin éxito, incluirse en la lista prohibida. La L-carnitina, otro potenciador del rendimiento que aumenta el oxígeno, está prohibida si se inyecta por encima de ciertos umbrales. El suplemento fue el punto focal del caso de dopaje que involucró al entrenador de atletismo Alberto Salazar.

Combinar aquellos con 2,1 nanogramos de trimetazidina, el medicamento que se encuentra en el sistema de Valieva después de una prueba del 25 de diciembre, es «una indicación de que algo más grave está sucediendo», dijo el CEO de USADA, Travis Tygart.

«Uses todo eso para aumentar el rendimiento», dijo. «Socava totalmente la credibilidad» de la defensa de Valieva.

Dos personas con conocimiento del caso dijeron a Associated Press que un escrito visto por AP que fue presentado por la Agencia Mundial Antidopaje en una audiencia sobre el caso de Valieva era auténtico. La gente habló bajo condición de anonimato porque el documento no estaba disponible públicamente. La AMA no quiso hacer comentarios sobre el escrito.

La madre de Valieva argumentó que el abuelo del patinador era un usuario habitual de trimetazidina, lo que explicaría cómo entró en su sistema.

La AMA dijo que si bien esa explicación implica «alguna forma de exposición» a la trimetazidina, no es un argumento de que haya tomado un «producto contaminado», que se puede utilizar como defensa. La AMA dijo que no hubo ningún intento de argumentar que las sustancias legales que Valieva enumeradas tampoco estaban contaminadas, por lo que «la atleta necesariamente no puede cumplir con los criterios para que se levante la suspensión.

La prueba positiva de Valieva salió a la luz después de haber llevado a los rusos a una medalla de oro en el evento de patinaje por equipos la semana pasada. La agencia antidopaje de Rusia la suspendió al principio y luego levantó la suspensión. Eso llevó a la AMA y al COI a apelar a CAS, que determinó que Valieva podía patinar en el evento femenino, que comenzó el martes.

Debido a que tiene 15 años, se la considera una «persona protegida» bajo las reglas antidopaje y podría escapar de las sanciones importantes. Sus entrenadores y otros miembros de su séquito están sujetos a una investigación automática y a sanciones más grandes.

El caso más amplio que involucra la prueba positiva, y la resolución de si Rusia obtendrá su medalla de oro, se decidirá más adelante. Mientras tanto, el COI ha dicho que no habrá ceremonia de medallas para los eventos en los que Valieva asista al podio. Ella es una de las favoritas del oro, y lideraba después del corto programa del martes.

*Con información de Nypost.com