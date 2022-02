VIDEO | Se estrella un helicóptero en playa de Miami

EE.UU, Miami.–Un helicóptero se estrelló este sábado a escasos metros de la playa en Miami Beach (Florida, EE.UU.) y de decenas de bañistas que disfrutaban del agua del mar muy cerca del lugar del siniestro, según imágenes publicadas en las redes sociales.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

SEE It — A video released by Miami Beach Police shows the moment a helicopter crashed near swimmers on Saturday afternoon https://t.co/jT5vNfI8XT pic.twitter.com/SfcJ0CnNXX

— CBS4 Miami (@CBSMiami) February 19, 2022