El primer desfile presencial del Carnaval de Santiago, luego de la pandemia del Covid-19, se celebró ayer, con la presencia de miles de personas, dispersadas en diferentes lugares del área Monumental. No obstante, cabe destacar que casi todos de los presentes no usaban mascarillas y no cumplían con otros reglamentos sanitarios, como el distanciamiento físico.(Sigue leyendo…)

Chequea video a continuación

