Muere el actor Sidney Poitier a los 94 años

El legendario actor Sidney Poitier, cuya carrera de 71 años incluyó papeles icónicos en las películas clásicas de Hollywood «A Raisin in the Sun», «Adivina quién viene a cenar» y «Uptown Saturday Night», falleció.

El actor tenía 94 años. La causa de su muerte aún no se ha confirmado.

La noticia fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Fred Mitchell, lo que provocó homenajes, informó The Independent.

El primer ministro de las Bahamas, Philip Brave Davis, celebrará una conferencia de prensa en homenaje a la leyenda fallecida el viernes por la mañana, informaron los medios locales.

The Post se ha puesto en contacto con representantes de Poitier para hacer comentarios.

Los tributos comenzaron a inundar inmediatamente después de la noticia de su fallecimiento.

El actor ganador de un Emmy, Jeffrey Wright, elogió a Poitier como «único en su clase» y mencionó la película clásica «To Sir With Love» en un tweet de homenaje. “Qué actor tan emblemático. Único en su clase. Qué hombre tan hermoso, amable, cálido y genuinamente real ”, escribió Wright. “RIP, señor. Con amor.»

«Descanse en el poder, hermoso ser humano y actor Sir Sydney Poitier», tuiteó Rosanna Arquette.

La representante de la Cámara de Representantes, Nina Turner, saludó al actor activista con un simple, «Descanse en el poder, Sir Sidney Poitier».

Su carrera pionera, tema de un próximo espectáculo de Broadway, surgió de sus humildes comienzos. Según PBS, Poitier se mudó a la ciudad de Nueva York a los 16 años después de vivir en las Bahamas durante varios años con su familia. En la Gran Manzana, encontró trabajo como conserje en el American Negro Theatre a cambio de lecciones de actuación. A partir de ahí, asumió papeles como actor en obras de teatro durante los siguientes años hasta su debut cinematográfico en la película racialmente cargada «No Way Out».

La raza y la justicia social se convertirían en temas centrales en gran parte de su trabajo a lo largo de los años 50 y 60.

La estrella nacida en Miami obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia en 1959 por su trabajo en «The Defiant Ones». La nominación fue significativa para Estados Unidos, ya que fue el primer afroamericano en ser nominado a Mejor Actor. Ese papel también le valió un Globo de Oro y un premio BAFTA.

Poitier rompió aún más barreras en 1963 con su exitosa película «Lilies of the Field». Al año siguiente, Poitier se convirtió en el primer afroamericano en ganar el premio al Mejor Actor en los Premios de la Academia.

Si bien la carrera de Poitier es legendaria, su vida privada no fue tan glamorosa. Estuvo casado con Juanita Hardy, su primera esposa, de 1950 a 1965. Esa relación produjo cuatro hijas. Durante ese tiempo también, se involucró en un romance de nueve años con Diahann Carroll.

Como ella describió, fue un momento difícil en sus vidas ya que ella también estaba casada. Carroll también afirma que Poitier la convenció de terminar su matrimonio con su esposo Monte Kay mientras él terminaba las cosas con su esposa. Él nunca cumplió con su parte del trato y finalmente la encadenó.

Poitier se volvió a casar en 1976 con Joanna Shimkus y la pareja dio la bienvenida a dos hijos.

«Cuando entré a este mundo, dejaría atrás la crianza de mi familia y mi hogar, pero en otro sentido me llevaría su protección conmigo», dijo en «La medida de un hombre». «Las lecciones que había aprendido, los sentimientos de arraigo y pertenencia que se han tejido en mi carácter allí, serían mis compañeros en el viaje».

Los arreglos funerales no se han anunciado.