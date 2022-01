Antinoti

Si Juan Pablo duarte estuviera vivo, ¿qué pensaría de los que pasa en la República Dominicana? Duarte no solo fue un visionario que soñó con la creación de la Nación Dominicana, porque como pueblo no somos haitianos, ni tenemos nada en común con ellos.

Somos una vaina diferente y la mejor forma de convivir en una misma isla es con naciones separadas e independientes. Y para que no vengan con el tema del color de la piel, también somos diferentes al pueblo hermano de Puerto Rico, donde la misma familia Duarte vivió y nació un hermano, porque orgullosamente somos dominicanos.

Para que los más jóvenes entendieran su grandeza, Duarte fue el Steve Jobs dominicano, el Elon Musk de nuestro Tesla-País, y lo más grande del caso, es que desde que esta república se formó en 1844, se convocó a una junta para designar al primer gobernante de la nación y por mayoría eligieron a Duarte, para que fuera nuestro presidente y ¿adivinen que? Duarte declinó la oferta y rechazó el cargo.

Por eso cuando uno ve a Leonel Fernández que ya fue presidente 3 veces por 12 años, uno solo atina a decir, hermano usted podrá tener la experiencia y hasta las ganas, pero papá yaaaa manin, ¡Ni Duarte que fueras! Usa ese talento y labia que Dios te ha dado y ponla al servicio de la nación formando a alguien y haz lo que Juan Bosch hizo contigo, que siendo un carajito te cogió de la mano y brindó una oportunidad. Y si no tienes alguien con quien hacer eso, ve y fórmalo hasta que sea su momento.

Y lo decimos con el más alto sentido patriótico y sin banderías políticas, porque estamos cansados de que aquí la política ha caído tan baja que este país está igualito que como los tiempos de Duarte, con un lío del lado de Haití y pila de ellos aquí, cada día más gente queriéndose ir y por eso hoy más que nunca hacemos un llamado de que si amamos este país hagamos como Duarte.

