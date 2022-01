Yankees firman prospecto dominicano por US$3.5 millones

Los Yankees de Nueva York oficializaron la firma del prospecto Roderick Arias con un acuerdo de 3.5 millones de dólares, según reporte del periodista Jesse Sánchez de MLB.com. De esta forma, el dominicano de 17 años se une a la franquicia del Bronx, donde será considerado como el campocorto del futuro. (Seguir leyendo…)

The @Yankees have agreed to a $3.5 million deal with No. 1-ranked international prospect Roderick Arias, a 17-year-old shortstop from the Dominican Republic.

More from @JesseSanchezMLB: https://t.co/N8jeZfaGec pic.twitter.com/acByMt0tz5

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) January 15, 2022