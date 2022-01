Viral | Don da pescozón a fokiuse indio (Video)

Las explicaciones dadas por un diputado en la India después de recibir una bofetada por parte de un anciano durante un evento público ha desatado una ola de ‘memes’ y de críticas al Gobierno. El video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra el momento en el que un anciano campesino que lleva un palo en una mano se acerca al legislador Pankaj Gupta, del Partido Bharatiya Janata (BJP), y le propina con la otra un ‘fuetazo’ en el caco. (Seguir leyendo…)

Uttar Pradesh- Farmer leader slapped BJP MLA from Unnao Sadar Pankaj Gupta. This real securitybreach 🤣🤣. Pura desh ka same mood hai. @PMOIndia @BJP4India @yogi @brinderdhillon @LambaAlka @CHARANJITCHANNI #70000Kursi700Bande pic.twitter.com/bZONyCdkpR

— Manjot Singh (@ManjotPB) January 7, 2022