Musalacha 02 | Poemas y poesías

Versos de Luto

Por Luis Carlos Abreu

Visto estos versos de luto y no en prosa

a causa de hechos de inmenso fastidio

que pasan de un celo a feminicidio

cuando una plaga destruye a una rosa.

Por más que pienso no entiendo una cosa

Si al macho le espera un largo presidio

para qué la ley le ofrece un subsidio

a mente dañina, cruel y monstruosa. (Sigue leyendo aquí…)

Por Edwin De Sena

Y entonces nos sobrevino un silencio más intenso que la misma tormenta que a penas habíamos sobrepasado, no decías nada y en aquella impenetrable oscuridad, las sombras del miedo hicieron de mi débil corazón su casa, exploraba con manos ciegas tu cuerpo que hace tan poco vibraba y ahora también estaba callado, quieto como desmintiendo la impiedad de la tormenta, censurando de más silencio los gemidos que susurraste a gritos con tanta sinceridad. Solo el canto claro de tu aroma interrumpía la penumbra, y la noche y tu quedaron desnudas cundo el inevitable amarillo del día invadió sin ningún respeto el marco de la ventana. Se rindieron mis fuerzas en aquella espera perpetua que duró solamente unas horas… Y descubrí sin detalles que te quedaste dormida después que hicimos el Amor y me deshicieron las dudas.

Si me olvido de mi

Por Tamar Peña

Si un día despierto en mi desencuentro, buscándome y no me encuentro, espero haber dejado algo de mí en alguien que me tome de la mano y con voz suave me lleve por el camino de sus recuerdos de mi.

Si alguna vez me olvido, que lindo sería tener quién me recuerde las cosas buenas que di, quien fui, los abrazos que regalé, las sonrisas que compartí, y las lágrimas que acompañé. Que me hable y me llame por los nombres que recibí, me transporte con historias al reencuentro con mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis nietos, mi amor, familia y amigos

Si, si alguna vez me olvido espero haber sembrado para poder cosechar que me lleven con paciencia hasta lo vivido, y me digan que me gustaba cantar y adoraba bailar. Que me lean todo lo que escribí.

Si un día me olvido, deseo tener quién me narre mi historia en un cuento en donde fui rosa, procurando con intensión ocultarme mis espinas.

Sería hermoso si un día me olvido, poderme encontrar día tras día en unos ojos que me miren reflejando quién fui, quien soy y seré en su vida, alguien que con su mirada me de tranquilidad y me haga comprender que todo está bien, que me recuerda y no importa que yo me haya olvidado que fui, soy y seré hasta mi último día Tamar Peña

Amor Callado

Por Elponci

Como semáforo en la calle

impidiendo accidentes

estuve siempre al frente

cubriendo cada detalle

Como muro de contención

que del mar embates detiene

he sido quien te sostiene

y te libra en toda ocasión

Y me cansé de ser luna

que detiene meteoritos

hoy soy para ti un maldito

y tú en mí como ninguna

Ya prefiero en lo adelante

ser sol que todo destruye

o planeta que construye

un futuro rebosante

y gritar por todos lados

este amor que llevo callado.

