¿Tienes 35 años y temes un embarazo de ‘edad avanzada’?

Jessica Grose/The New York Times

Muchas de las decisiones que tomé sobre mis embarazos se basaron en el espectro de que se avecinaba la “edad materna avanzada”, que en general se define como tener 35 años o más. De manera burda, se le solía llamar un “embarazo geriátrico”, pero, por fortuna, ese término ya no se usa. En mi mente, mi cumpleaños 35 era un tipo de reloj de Cenicienta, pero en lugar de que mi carroza se convirtiera de vuelta en una calabaza, me hacía imaginar que mis óvulos se marchitarían y morirían. (Seguir leyendo…)