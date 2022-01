Quién explica lo que pasa en las cárceles?

Altagracia Salazar

A media noche del pasado domingo se produjo un enfrentamiento en el área conocida como el Patio del penal de La Victoria que resultó en tres internos muertos y una decena de heridos.

Más allá de la información oficial sabemos que la muerte se produjo por arma de fuego porque, el mello, uno de los muertos envió un mensaje a su familia en el que planteaba que se estaba muriendo a causa de un balazo que le había dado otro reo a quien identificó como el cangrejo.

Tres días después las autoridades penitenciarias localizaron el arma de feugo cuando intentaron sacarla del penal y hay dos personas responsabilizadas del hecho: un interno y un motoconchista.

El lunes 17 dos privados de libertad resultaron heridos de arma blanca durante un enfrentamiento registrado en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en el municipio de Moca, provincia Espaillat. El informe preliminar indica que Roberto Cedeño y Ariel Humberto Rosario Celado propinaron varias heridas con un objeto cortopunzante de fabricación carcelaria a Very David Canela Sierra y a Elvis Rosario, quienes fueron trasladados al hospital Toribio Bencosme de Moca, desde donde se informó que el estado de salud de ambos reclusos es estable.

Ayer se produjo otro incidente, esta vez en Najayo Hombres, de acuerdo a un un informe preliminar, identificaron a los principales responsables del hecho como Wandar Amaury Almonte (Gaveta) y Aramis Martínez Pérez, quienes habrían enfrentado de manera activa a los miembros de la seguridad del recinto, cuando se dirigían al área en donde se encontraba el interno Jefry Alejandro de Jesús.

Yo no sé si a alguien le llama la atención pero pareciera que estamos en un calendario de motines o peleas en las cárceles del país y que vamos por turno. Primero la más grande, luego una intermedia y ayer Najayo.

En un país que no está acostumbrado a tener un ex procurador, un hermano de un ex presidente y tres generales activos tras las rejas, esta situación debe llamar a preocupación.

Puede ser una casualidad, puede ser que a los reos más levantiscos se les metió un virus de la pelea callejera pero…

No sé si también debo recordar que en varias ocasiones el ex procurador general de la República Yanalan Rodriguez ha dicho que la cárcel es un lugar inseguro para él y no sé si los pleitos carcelarios están vinculados a su miedo. Si no están pueden parecerlo.

Hace 40 años que soy periodista y no recuerdo en ese tiempo tres conflictos carcelarios en una semana. A mi que me hagan un cuento de pepito.