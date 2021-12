NBA pospone partido entre Warriors y Nuggets

La NBA ha pospuesto el partido que este jueves iba a enfrentar a Golden State Warriors y Denver Nuggets. La noticia fue compartida por el periodista Shams Charania antes de que fuera confirmada por las propias franquicias implicadas. El motivo de la suspensión se debe a la falta de efectivos de la franquicia de Colorado, la cual no dispone del mínimo de ocho jugadores exigidos para disputar un encuentro. (Seguir leyendo…)

Tonight's game against the Warriors has been postponed due to health and safety protocols. pic.twitter.com/zXpnAVetBl

— Denver Nuggets (@nuggets) December 30, 2021