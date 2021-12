BBC News Mundo

«Papá, ¿por qué no tomamos esa pintura que sobró de la casa y nos pintas a mí, a ti y a mi hermano? Si nos pintamos todos de blanco, ya no tendremos más problemas». El comentario se lo hizo su hijo mientras estaban en la bañera, jugando con la espuma, y dice que fue la primera vez que la situación lo afectó de verdad. «Sinceramente, se me salieron las lágrimas». (Seguir leyendo…)