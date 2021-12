Descubren una extraña formación en la Luna

La Administración Espacial China publicó una singular fotografía de la superficie de la Luna tomada por su vehículo explorador Yutu 2.En la imagen se puede ver la planicie del cráter Von Kármán, una zona vacía de no ser por una extraña formación que ha llamado la atención de los expertos.( Seguir leyendo…)

Chequeen la imagen en cuestión:

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021