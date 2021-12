Video | Joe Veras: “No fue preinfarto”

Joe Veras por Instagram: Queridos influencers, prensa digital, amigos, familia, artistas y mis seguidores, que se han preocupado por mi salud y dentro de la misma preocupación algunos han especulado un poco, tratando de buscar la verdad sobre lo acontecido.

Les informo: No fue preinfato, no fue ataque al corazón, No fue el micrófono, lo que realmente sucedió fue que como todos saben ya hace varios años tengo un Desfribilador en mi corazón, el cual regula mi frecuencia Cardiaca, cuando este siente que algo no anda bien emite descargas eléctricas

Gracias a todos por sus preocupaciones y por ponerme en sus oraciones, gracias a Dios seguimos aquí vivos y con más fuerza para seguir brindándoles música

Todas las fiesta que tenemos en agenda, siguen en Pie estamos ready para tocarlas, privadas y públicas, con la bendición de Dios siempre. GRACIAS

– Joe Veras suspende actividad por salud

– Mejora salud del bachatero Joe Veras