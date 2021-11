Toxic Crow dice que se tendrá que ir del país con toda su familia

Toxic Crow

De ahora en adelante felicitaremos públicamente a los ladrones por su gran comportamiento y por su gran logro y buen ejemplo a la sociedad Dominicana. Este licenciado que está ahí dentro de mi edificio es el honorable intelecto de mi caso por el cual me satanizaron porque lo que debí hacer fue felicitar este hecho y sentirme orgulloso de estos robos y de que el penetre la seguridad de mis edificios y que tome prestado varios retrovisores de vehículos de mis inquilinos.Lamentablemente voy a tener que irme de forma definitiva de la República Dominicana con toda mi familia y vivir en un país más seguro donde no exista tanta doble moral y se respete más la seguridad, integridad y tranquilidad de un ciudadano que sólo a sido un ejemplo para la juventud. Pero tranquilo que el tiempo y los hechos me darán la razón. Aquí les dejo este otro video del individuo [El que no tiene la gorra] . Para que ustedes vean que es desde que inició el toque de queda que nos tiene en sosobra y lo mejor de todo es que ya el esta suelto. Pasen buena. Consejo de despedida: todo aquel que pueda alzar el vuelo por una nueva vida, hágalo con fe.

